Детский омбудсмен Москвы сообщила о новой семье девочки, прожившей 5 лет в больнице

Девочка, прожившая 5 лет в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве, живёт с новой семьёй, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская. По её словам, ребёнок счастлив и у него всё хорошо.

«Она нашла свою семью. Эта история закрыта», — подчеркнула Ярославская.

Напомним, мать девочки, родившейся в 2014 году на 26-й неделе беременности, вернула новорождённую в больницу, сославшись на проблему ребёнка с лёгкими. Позже родители отказывались выпускать дочь из больницы из-за уверенности, что та неизлечимо больна. В свою очередь, врачи, под надзором которых находился ребёнок, говорили, что девочка совершенно здорова.

5 февраля 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил мать и отца ребёнка в родительских правах, семья ребёнка пообещала обжаловать это решение. В том же месяце мать ребёнка подала жалобу в прокуратуру на перинатальный медицинский центр, где содержался ребёнок: женщина считала, что её дочь плохо лечили.