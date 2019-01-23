Происшествия

Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников из-за нехватки денег на еду

23.01.2019 12:19

Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын в ходе своего доклада на сессии облсовета сообщил о голодных обмороках у детей в школах региона, пишет «Интерфакс».

По словам омбудсмена, с недавних пор к нему стали обращаться классные руководители, которые заметили среди учеников социальное расслоение, связанное с питанием.

«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. [У родителей] нет денег, чтобы покормить ребёнка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребёнок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребёнок, теперь покатился целый ком», сказал Кислицын.

Он отметил, что такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из посёлков. Омбудсмен подчеркнул, что для решения вопроса с питанием он был вынужден обратиться к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. На сегодняшний день «шефство» взято над одной из школ Кемеровского района, помощь оказывается 11 детям.

По оценке Кислицына, данная проблема актуальна и для других сельских школ региона, для её решения необходимо внимание государства, в том числе депутатов облсовета.

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