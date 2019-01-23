Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников из-за нехватки денег на еду

Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын в ходе своего доклада на сессии облсовета сообщил о голодных обмороках у детей в школах региона, пишет «Интерфакс».

По словам омбудсмена, с недавних пор к нему стали обращаться классные руководители, которые заметили среди учеников социальное расслоение, связанное с питанием.

«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. [У родителей] нет денег, чтобы покормить ребёнка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребёнок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребёнок, теперь покатился целый ком», — сказал Кислицын.

Он отметил, что такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из посёлков. Омбудсмен подчеркнул, что для решения вопроса с питанием он был вынужден обратиться к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. На сегодняшний день «шефство» взято над одной из школ Кемеровского района, помощь оказывается 11 детям.

По оценке Кислицына, данная проблема актуальна и для других сельских школ региона, для её решения необходимо внимание государства, в том числе депутатов облсовета.