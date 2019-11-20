Детская поликлиника Режа осталась без педиатра из-за ухода врачей в декрет

Пациенты детской поликлиники Режевской центральной районной больницы не могут попасть на приём к педиатру из-за нехватки специалистов — врач и замещавшая её фельдшер находятся в декретном отпуске, пишет E1.ru.

По словам мамы одного из пациентов, за последние три года с момента рождения её сына на педиатрическом участке сменилось девять педиатров, а теперь приём ведёт один врач-совместитель.

«Второй день сижу в очереди с ребёнком и не могу попасть на приём, на данный момент принимает фельдшер одного из учебных заведений, — рассказала она.

Женщина добавила, что прием ведётся не каждый день, а с перерывами, которые могут составлять два дня.

В официальном ответе из Министерства здравоохранения Свердловской области заинтересованному в ситуации фонду «Гражданский патруль» говорится, что проблемы с педиатрами в поликлинике действительно есть.

«Установлено, что за последние три года (2017-й, 2018-й и 2019-й) на педиатрическом участке № 1 Режевской центральной районной больницы действительно отсутствует постоянный врач-педиатр (фельдшер) в связи с проблемами кадрового характера. Основной сотрудник на этом участке в настоящее время находится в декретном отпуске. На период её декретного отпуска была принята фельдшер, которая тоже через семь месяцев вышла в декретный отпуск», — говорится в ответе начальника отдела организации медицинской помощи матерям и детям Натальи Зильбер.

С марта 2019 года в поликлинике на временной основе работает педиатр, которую перевели в больницу из детского сада. В министерстве подтвердили, что на весь участок остался один педиатр, он работает по совместительству. В ведомстве также добавили, что поручили главному врачу больницы найти сотрудника на вакантное место.