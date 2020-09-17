Десятилетняя певица из Нижнего Тагила выступит в концертном зале Кремля

Десятилетняя тагильчанка Богдана Борей стала лауреатом Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России». В ноябре девочка поедет в Москву на церемонию награждения и выступит в большом концертном зале Кремля, сообщает ИА «Все новости».

В конце прошлого года Богдана представляла Дворец культуры имени Окунева на отборочном этапе премии в Екатеринбурге и одержала победу в номинации «Народный стилизованный вокал». А этой осенью талантливая девочка представит в Москве Уральский федеральный округ.

Богдана занимается пением в ДК имени Окунева с трёх лет. Ещё маленькая певица учится в музыкальной школе по классу фортепиано. По словам отца Богданы Евгения, девочка может работать в разных жанрах, исполняя эстрадные песни, джаз или классику. Но в конкурсах в основном участвует с народным стилизованным вокалом, поскольку её природный голос больше всего подходит под этот стиль.

Все расходы на перелёт и проживание в Москве конкурсанты берут на себя — на поездку уйдёт более 50 тысяч рублей. С Богданой на конкурс поедут её мама и педагог.