Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли региональный закон о реновации

Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли законопроект о комплексном развитии территории (КРТ), который фактически является законом о реновации, пишет Znak.com.

За законопроект проголосовали 37 депутатов, против — четверо. Документ, против которого выступает инициативная группа жителей Екатеринбурга, презентовал заместитель губернатора региона Александр Высокинский, его выступление заняло около двух минут.

Во время ответов на вопросы депутатов Высокинский сказал, что гражданам, которых будут выселять из их домов, предоставят возможность выбрать — получить компенсацию деньгами по рыночной стоимости квартиры или получить равнозначное по площади новое жильё. Кроме того, по его словам, чтобы дом включили в программу реновации, необходимо, чтобы не менее 70% жителей высказались за это.

Законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердловской области» можно назвать законом о реновации, так как он связан с правилами застройки уже застроенных территорий. Правила были утверждены федеральным законом, принятым в конце 2020 года. Теперь необходимо принять несколько документов на региональном уровне, чтобы можно было проводить реновацию территорий.

Во время недавнего визита в Екатеринбург вице-премьера России Марата Хуснуллина губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в крупных городах региона (в том числе в Нижнем Тагиле) уже подготовлено 11 площадок, где могут снести все дома в связи с реновацией. Больше всего площадок выделено в Екатеринбурге; конкретные адреса пока не известны, но, по словам представителей Министерства строительства Свердловской области, речь может идти об Эльмаше, Уралмаше, Вторчермете.

Часть жителей Екатеринбурга выступает против законопроекта, считая, что интересы владельцев квартир при выселении не будут учтены. Сегодня общественник Дмитрий Калинин провёл одиночный пикет против законопроекта у здания регионального парламента.