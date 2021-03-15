В Екатеринбурге анонсировали первую акцию протеста против реновации

Общественник Дмитрий Калинин анонсировал первую акцию протеста против реновации жилфонда, предполагающей снос «морально устаревших домов», не являющихся ветхими или аварийными, пишет ЕАН.

16 марта Калинин выйдет на одиночный пикет к региональному Заксобранию, где будет рассматриваться законопроект о комплексном развитии территорий (реновации).

«Этой темой я занимаюсь с декабря, писал много поправок в закон, предлагал общественные слушания по закону. Пока власть глуха и не даёт чётких ответов, без ключевых поправок я вижу это аналогом продразвёрстки/раскулачивания: "Нам нужно ваше имущество по желаемой нами цене: или сдавайтесь, или заберём силой"», — поясняет Калинин.

Ранее он направил в адрес губернатора, ЗакСо, правительства и омбудсмена свои предложения. Калинин считает, что конфликтов вокруг реновации удастся избежать, если переселенцам будут возмещать стоимость жилья в двойном размере или предлагать квартиры в новых домах, возведённых на месте старых.

Стоит отметить, что рассматриваемый сейчас в региональном парламент проект — рамочный: в нём не обозначены ни конкретные территории, ни ареал расселения. Конкретику власти обещают дать в апреле. Чиновники при этом утверждают, что первоочередная задача законопроекта — помочь жителям региона быстрее съехать из домов, находящихся в критическом состоянии.