Депутаты отозвали из Госдумы законопроект, разрешающий убивать бездомных животных

Законопроект о снятии запрета на убийство бездомных животных, внесённый депутатами от «Единой России», отозвали из Госдумы из-за отказа партии поддержать инициативу, сообщается на сайте «Единой России».

15 марта на рассмотрение парламента поступил законопроект, который подготовили депутаты-единороссы Галина Данчикова, Надежда Максимова и Марина Беспалова. Они предложили оставлять в приютах всех бездомных животных, пойманных на улицах, а также дать региональным властям право самим решать вопрос переполненности приютов, в том числе путем «гуманных методов, гарантирующих быструю и безболезненную смерть». Авторы законопроекта считают, что действующая программа «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» привела к росту популяции животных без владельцев. В пояснительной записке также говорится о «приоритете безопасности человека и общества». Законопроект раскритиковали в соцсетях.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак инициативу группы депутатов назвал «живодёрской» и поблагодарил за активную позицию всех, высказавшихся против неё. После консультаций с руководством фракции партии в Госдуме было принято решение об отзыве законопроекта.