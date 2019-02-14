Депутаты областного Заксобрания попробуют повлиять на тарифы на вывоз мусора

В Заксобрании Свердловской области появится межведомственная группа депутатов по «мусорной реформе», сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Парламентарии планируют проверить обоснованность тарифов, установленных на вывоз твёрдых бытовых отходов, предложить ввести льготы для многодетных семей, ветеранов и других льготных категорий граждан.

Сейчас рабочая группа по реформе есть только внутри комитета по аграрной политике, который возглавляет Сергей Никонов. Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина поручила войти в группу представителям комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике, по социальной политике. По словам Никонова, к рабочей группе может также присоединиться комитет по местному самоуправлению.

«У нас вопросы полигонов, переработки мусора находятся в моём ведении. Вопрос тарифов, организации ЖКХ — Валентин Лаппо. Вопросы социальной защиты — это Вячеслав Погудин. Вопросы организации в муниципалитетах — Михаил Ершов. В течение 10–12 дней мы определимся с набором вопросов и дальше будем изучать, чтобы понимать, как мы можем влиять на ситуацию», — рассказал Сергей Никонов.

По словам источника Znak.com, объединённую рабочую группу может возглавить глава комитета по развитию инфраструктуры Валентин Лаппо. По словам Людмилы Бабушкиной, конкретные предложения депутатов по «мусорной реформе», в том числе по тарифам, будут рассмотрены в марте на правительственном часе, куда пригласят профильных министров.

Напомним, с 1 января 2019 года в России начала действовать «мусорная реформа». В каждом регионе созданы компании-монополии, имеющие исключительное право на вывоз твёрдых коммунальных отходов, — региональные операторы. В Свердловской области таких три: на северных территориях вывозом занимается ООО «Рифей», в Екатеринбурге и на востоке — ЕМУП «Спецавтобаза», на западе — ТБО «Экосервис». Сама услуга вывоза мусора перешла в разряд коммунальной и выросла в цене, поскольку теперь оплачивается не за квадратные метры, а по числу прописанных в квартирах людей. Плата за человека в зависимости от территории проживания должна составить от 120,6 до 182,12 рубля.