Депутаты Нижнего Тагила увеличили себе представительские расходы на 3000 рублей

Сегодня на заседании Нижнетагильской гордумы депутаты приняли решение увеличить свои представительские расходы на 2022 год на 3 тысячи рублей, теперь они составляют 10 тысяч рублей. Инициативу поддержали 18 депутатов, двое воздержались, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу НТГД.

Компенсацию представительских расходов будут выплачивать только 26 депутатам, которые не получают зарплату и трудятся на освобождённой основе. Они смогут возместить траты на бензин, проезд в общественном транспорте, канцелярские товары, почтовые услуги и сотовую связь. Спикер городской думы Вадим Раудштейн и его заместитель Игорь Базилевич исполняют полномочия на постоянной основе и получают оклад, поэтому представительские расходы им не положены.

В 2022 году на возмещение представительских расходов потребуется около 3 млн рублей из городского бюджета.

Напомним, в последний раз депутаты поднимали свои представительские расходы до 7 тысяч рублей в 2019 году. Повышать размер расходов на 2021 год депутаты отказались из-за сложной экономической ситуации в городе и Свердловской области, возникшей в результате распространения COVID-19.