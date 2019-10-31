Депутаты Нижнего Тагила увеличили себе представительские расходы на 500 рублей

Депутаты Нижнетагильской гордумы сегодня, 31 октября, увеличили свои представительские расходы на 500 рублей. Изначально народные избранники хотели повысить сумму выделяемых им денежных средств почти на 50%, до 10000 рублей. Но позже (в том числе из-за нехватки денег в бюджете) решили поднять размер ежемесячного возмещения расходов на работу с избирателями лишь до 7000 рублей. Новые суммы депутаты начнут получать в 2020 году. По данным Счётной палаты, в следующем году парламентарии выделят на это из городского бюджета 2,18 млн рублей, на 156 тысяч рублей больше по сравнению с 2019 годом.

Напомним, в конце 2018 года депутаты НТГД увеличили себе размер ежемесячного возмещения расходов с 4200 до 6500 рублей. Компенсацию представительских расходов получают 26 из 28 избранников, те, которые трудятся на освобождённой основе. На заседаниях комиссий и думы они не раз сетовали на то, что им приходится тратить собственные средства на аренду помещений под приёмную, сотовую связь, канцтовары, бензин, а также цветы и конфеты для избирателей.