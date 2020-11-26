Депутаты Нижнего Тагила не стали увеличивать себе представительские расходы на 2021 год из-за коронавируса

Депутаты Нижнетагильской гордумы отказались от увеличения своих представительских расходов в 2021 году в том числе из-за сложной экономической ситуации в городе и в целом в Свердловской области, которая возникла в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Вопрос рассматривался сегодня, 26 ноября, на заседании думы в здании филармонии. Было решено оставить размер представительских расходов на уровне 2020 года. Каждый депутат будет ежемесячно получать по 7000 рублей в качестве возмещения расходов на работу с избирателями.

Компенсацию представительских расходов получают 26 из 28 избранников. Это те, что трудятся на неосвобождённой основе. На заседаниях комиссий и думы депутаты не раз сетовали на то, что им приходится тратить собственные средства на аренду помещений под приёмную, сотовую связь, канцтовары, бензин, а также цветы и конфеты для избирателей.

В следующем году на представительские расходы выделят из городского бюджета более 2 млн рублей.