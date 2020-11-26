Депутаты Нижнего Тагила не стали увеличивать себе представительские расходы на 2021 год из-за коронавируса

Депутаты Нижнетагильской гордумы отказались от увеличения своих представительских расходов в 2021 году в том числе из-за сложной экономической ситуации в городе и в целом в Свердловской области, которая возникла в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Вопрос рассматривался сегодня, 26 ноября, на заседании думы в здании филармонии. Было решено оставить размер представительских расходов на уровне 2020 года. Каждый депутат будет ежемесячно получать по 7000 рублей в качестве возмещения расходов на работу с избирателями.
Компенсацию представительских расходов получают 26 из 28 избранников. Это те, что трудятся на неосвобождённой основе. На заседаниях комиссий и думы депутаты не раз сетовали на то, что им приходится тратить собственные средства на аренду помещений под приёмную, сотовую связь, канцтовары, бензин, а также цветы и конфеты для избирателей.
В следующем году на представительские расходы выделят из городского бюджета более 2 млн рублей.
- 31 октября 2019 года депутаты увеличили свои представительские расходы на 500 рублей. Изначально они хотели повысить сумму выделяемых им денежных средств почти на 50%, до 10 000 рублей. Но позже (в том числе из-за нехватки денег в бюджете) решили поднять размер ежемесячного лишь до 7000 рублей. Новые суммы депутаты начали получать в 2020 году.
- В конце 2018 года депутаты НТГД увеличили себе размер ежемесячного возмещения расходов с 4200 до 6500 рублей.