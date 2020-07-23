Депутаты Нижнего Тагила одобрили увеличение бюджета города на 300 с лишним миллионов рублей

Депутаты Нижнетагильской гордумы сегодня, 23 июля, одобрили увеличение доходной части бюджета города на 2020 год на 312 млн рублей. Корректировку рассмотрели на очередном заседании НТГД. Денежные средства направят в числе прочего на строительство детских садов и ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

«Мы ставим три глобальные задачи в этой корректировке, — говорил ранее замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. — Во-первых, отражаем межбюджетные трансферты. Это плюсом 406,7 млн рублей. 124 млн рублей город получит дополнительно на БКАД. 30 млн рублей — на строительство детских садов. 39 млн рублей — на замену лифтов в многоквартирных домах. 154 млн рублей — на капремонт школы № 85. И 38 млн рублей — средства областного бюджета на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Это касается проведения дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах и оснащения образовательных учреждений всеми необходимыми средствами для проведения ЕГЭ».

Во-вторых, корректировка предусматривает снижение планового показателя по неналоговым и налоговым доходам Нижнего Тагила на 94,6 млн рублей. На изменение показателя повлияла сложная экономическая ситуация, возникшая из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введения режима самоизоляции в регионе. Ранее мэр Владислав Пинаев сообщал, что бюджет города потеряет из-за пандемии более 300 млн рублей доходов.

В-третьих, между управлениями и отделами в администрации Нижнего Тагила перераспределяются денежные средства. Например, 40 млн рублей, предусмотренные на строительство легкоатлетического манежа в этом году, пришлось перенести на 2021 год, так как областным бюджетом финансирование на эти цели пока не определено. Из-за этого сдвинулись и сроки возведения объекта.

После одобрения корректировки объём казны достиг, благодаря поступлению межбюджетных трансфертов, 15,5 млрд рублей. Расходы выросли на 272 млн рублей. Дефицит бюджета уменьшился на 40 млн рублей — до 313 млн рублей.