Депутаты хотят запретить въезд иностранным футбольным хулиганам

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Александр Грибов предложили ограничить въезд в Россию иностранным болельщикам, нарушающим общественные порядки. Соответствующие поправки рассмотрит комитет ГД по законодательству, передаёт РБК.

Как запрет будет выглядеть на практике и кто будет следить за его исполнением, установит правительство, подчёркивается в поправке. Каким образом собираются выявлять потенциальных хулиганов, не уточняется.

Не пускать иностранцев могут целым списком. В документе предлагается арестовывать фанатов, нарушающих порядки на матчах, и выдворять их из страны за повторные и грубые нарушения со штрафом до 15 тысяч рублей.

Иностранцев, которые проживают в России и могут избежать депортации, предлагают штрафовать на 50 тысяч рублей по решению суда. Кроме того, депутаты хотят уравнять ответственность иностранных и российских футбольных хулиганов.

Напомним, в июне 2016 года на чемпионате Европы по футболу во Франции произошли столкновения российских и английских фанатов, после которых россиян арестовали и депортировали на родину. Двое болельщиков получили 15 и 18 месяцев лишения свободы.

Позже, 16 февраля 2017 года, на BBC2 вышел документальный фильм, в котором российские болельщики пообещали, что для кого-то ЧМ-2018 «будет праздником футбола, а для кого-то – фестивалем насилия».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Reuters