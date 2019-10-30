Депутаты Госдумы предложили сажать на срок до семи лет за пропаганду наркотиков в интернете

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, предусматривающий максимальное наказание до семи лет лишения свободы, пишет «Дождь».

Законопроект внесли депутаты от «Справедливой России» Сергей Миронов, Олег Нилов и Михаил Емельянов, в нём предлагается дополнить Уголовный кодекс России статьёй 230.3 «Пропаганда наркотических средств», содержащей две части. В первой речь идёт о пропаганде и рекламе наркотиков, за это предлагают наказывать на срок от двух до пяти лет лишения свободы. Во второй — о тех же действиях, совершённых в интернете, за это предлагают наказывать на срок от пяти до семи лет заключения.

Под пропагандой и рекламой наркотиков в законопроекте подразумевается информация, направленная на формирование нейтрального, терпимого или положительного отношения к запрещённым веществам.

Сейчас за рекламу наркотиков в России предусмотрена административная ответственность, максимальное наказание для граждан — штраф до пяти тысяч рублей.

Ранее, 28 октября, Путин поручил подготовить законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Сенатор Андрей Клишас предложил наказывать за это сроком до 15 лет лишения свободы.