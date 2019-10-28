Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки, вводящие уголовную ответственность за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете, сообщается на сайте Кремля.

Помимо этого, Путин поручил принять дополнительные меры по внесудебной блокировке информации в интернете о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков и психотропных веществ. МВД также должно предоставить предложения по увеличению штата для работы по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, который предлагал внести изменения в несколько частей статьи 228 УК РФ (приобретение, хранение, изготовление наркотиков без цели сбыта) — в частности, они предлагали снизить срок лишения свободы. Правительство законопроект не поддержало.

В ходе прямой линии Путин отмечал, что в России действительно много обвинительных приговоров за нарушения в сфере оборота наркотиков, однако при этом он выступил против либерализации наказания за подобные преступления.