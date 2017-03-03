Депутаты Госдумы позволят работникам предприятий контролировать зарплаты топ-менеджеров

Госдума намерена в весеннюю сессию принять закон, позволяющий работникам компаний контролировать зарплаты и премии топ-менеджеров через участие в коллегиальных органах управления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, курирующего законотворческую деятельность единороссов.

Ранее депутат Госдумы единоросс Евгений Ревенко анонсировал рассмотрение палатой законопроекта о контроле над зарплатами топ-менеджеров крупных госкорпораций.

«Законопроект уже внесён в Госдуму, и мы будем принимать его в первом чтении. Это законопроект об участии представителей работников в коллегиальных органах управления организацией», – рассказал Исаев.

Он подчеркнул важность участия сотрудников в управлении предприятием.

«Мы исходим из того, что если в состав коллегиальных органов будут включены представители работников (а именно коллегиальные органы принимают решения о зарплатах, премиях топ-менеджеров. – Прим. ред.), то этот вопрос будет поставлен под контроль трудящихся», – подчеркнул он.

Законопроект был внесён в Госдуму в апреле прошлого года Исаевым и первым зампредом думского комитета по труду и соцполитике Михаилом Тарасенко.

Агентство новостей «Между строк»