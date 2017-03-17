Депутаты Госдумы отказались спрашивать Медведева о расследовании Навального

В письменных вопросах депутатов Дмитрию Медведеву, отправленных перед отчётом главы кабмина в Думе, не поднимается тема расследования Алексея Навального о бизнес-империи Медведева. Депутаты также не будут спрашивать об этом устно во время отчёта премьера в Думе, пишет «Дождь».

19 апреля премьер Дмитрий Медведев выступит перед депутатами Госдумы с отчётом об итогах работы правительства за 2016 год. Фракции уже направили в правительство списки письменных вопросов — по пять от каждой фракции. По два устных вопроса фракции задают Медведеву в самом зале заседания во время отчёта.

По поводу расследования ФБК Навального вопросов нет ни у кого, рассказали «Дождю» представители всех четырёх фракций. При этом указали разные причины.

«А какое это отношение имеет к отчёту правительства? То, что касается псевдо-расследования Навального, отношение нашей партии к этому уже выразил Сергей Неверов. Это вольные фантазии Навального, почему они должны нас интересовать?» — заявил «Дождю» первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Справедливая Россия» сомневается в подлинности источников расследования, объяснил заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов.

«Поэтому никаких вопросов по этой теме задавать премьеру желания у нас нет. И потом, есть и более важные проблемы. Нас интересует общая политика правительства и его социально-экономический курс, а не какие-то фейковые новости», — добавил он.

Фракция ЛДПР не планирует затрагивать тему расследования Навального, так как она не интересует её избирателей, отметил первый заместитель руководителя фракции Вадим Деньгин.

«Мы не видим в этом вопросе никакого смысла. У нас своя история, свой вектор, свой путь. Наши избиратели не интересуются расследованием Навального, у них куча своих проблем — по ЖКХ, например», — подчеркнул Деньгин.

«Это к теме не относится. Для того чтобы задавать такие вопросы, требуется другая процедура — парламентское расследование», — отметил первый заместитель главы КПРФ Сергей Решульский.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорится, что премьер имеет яхты, усадьбы, агрокомплекс и винодельни в России и Италии. По данным ФБК, недвижимость принадлежит Медведеву через подставные фонды и доверенных лиц. За сутки с момента публикации фильма ФБК получил пожертвования на сумму 1,1 млн рублей.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: youtube.com