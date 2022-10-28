Депутаты городской думы Нижнего Тагила потратят на свою деятельность 3 млн рублей из бюджета 

Накануне, 27 октября, на четвёртом заседании городской думы нового созыва депутаты приняли вторую корректировку бюджета в этом году. Среди прочего народные избранники утвердили размер компенсации собственных расходов. Всего на 25 депутатов в городском бюджете предусмотрели 3 млн рублей на весь год.

Таким образом, согласно принятому решению, ежемесячно каждому депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, то есть имеющему основное место работы, могут возместить 10 тысяч рублей. Эта сумма должна восполнить все траты депутатов.

Отметим, что в предыдущем созыве на расходы депутатов на телефонную связь и иные документально подтверждённые траты, связанные с осуществлением полномочий, ежемесячно выделяли такую же сумму.