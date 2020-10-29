Депутаты гордумы Нижнего Тагила запретили мэру повышать плату за аренду муниципальных помещений в пандемию коронавируса

Депутаты Нижнетагильской городской думы массово отказались поддержать повышение арендной платы за пользование муниципальными помещениями для предпринимателей в 2021 году. Решение было принято сегодня, 29 октября, в ходе заседания коллегиального органа. С инициативой поднять арендную плату в следующем году на 2,7%, до 1071 рубля за квадратный метр, выступила мэрия Нижнего Тагила. Но большинство народных избранников воспротивились предложению и выступили за то, чтобы оставить её размер на уровне текущего года — 1043 рубля за квадратный метр.

Одним из тех, кто высказался против повышения, стал депутат и директор «Нижнетагильского холодильника» Вячеслав Малых. Он не понаслышке знает, насколько тяжело пришлось тагильским предпринимателям в 2020 году, когда Нижний Тагил, как и другие российские города, захватили коронавирусная пандемия и экономический кризис.

«Да, из-за ухудшения экономической ситуации доходы города уменьшаются, — отметил в разговоре с АН “Между строк” Вячеслав Малых. — И корректировка, которую мы сегодня рассматривали на думе, была как раз этому посвящена. Но и у предпринимателей сейчас доходы ухудшаются, так как падает платёжеспособность жителей города. При этом непонятно, как ситуация с коронавирусом будет развиваться дальше. Плюс с 1 января перестанет работать льготный режим налогообложения — ЕНВД. По упрощёнке предпринимателям придётся платить больше. Никто не отменял и расходы за коммунальные услуги — электричество и воду. Вода уже выросла в 2,5 раза: кто платил 10 тысяч рублей, будет платить 25 тысяч рублей. В связи со всеми этими факторами я считаю нецелесообразным повышать арендную плату сейчас. Нужно сохранить малый и микробизнес».

Мэрия Нижнего Тагила рассчитывала дополнительно получить благодаря повышению арендной платы в казну города почти миллион рублей. Эта небольшая сумма стала бы существенной прибавкой, так как сейчас городу приходится в экстренном порядке урезать бюджет. Сегодня, например, депутаты гордумы снова одобрили внесение изменений в проект бюджета Нижнего Тагила на 2020 год, уменьшив планируемые неналоговые и налоговые доходы ещё на 59 млн рублей. Казна недополучает средства от НДФЛ, использования муниципального имущества и продажи активов.

Перед голосованием спикер НТГД Вадим Раудштейн спросил у присутствующих депутатов, кто за предложение главы города, а кто против. Председатель только вышел с карантина, на котором находился из-за заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Вопрос на самом деле очень серьёзный, — прокомментировал итоги голосования председатель думской комиссии по бюджету Леонид Мартюшёв. — Я голосовал за предложение главы города. Но не потому, что я против бизнеса и не понимаю, как ему сейчас непросто. А потому, что я, как председатель комиссии по бюджету, ещё и знаю, насколько важно сейчас изыскать дополнительные источники его пополнения».

В итоге из 21 присутствующего на заседании думы депутата 15 человек всё же выступили против повышения арендной платы и поддержали своего коллегу Вячеслава Малых. При этом, по словам народных избранников, ранее гордума всегда разрешала чиновникам поднять арендную плату за пользование муниципальными объектами.