Депутаты гордумы Екатеринбурга одобрили строительство скандального храма Святой Екатерины у Театра драмы

На внеочередном заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Екатеринбурга депутаты приняли решение о переводе территории в сквере у Театра драмы на Октябрьской площади в категорию земель религиозного назначения, пишет 66.ru.

Вопрос на голосовании утвердили единогласно, без дискуссий и возражений. Окончательное решение примут 12 февраля на заседании гордумы. Решение депутатов позволит приступить к стройке храма Святой великомученицы Екатерины и в целом начать реконструкцию набережной и всего участка.

«Люди, которые обнимают сегодня фонтан, не знают, что набережная находится в плачевном состоянии и нуждается в реконструкции», — пояснил глава комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев.

Он убеждён, что стройка поможет нормализовать ситуацию, а новый храм сделает городское пространство лучше.

Внесённые поправки касаются не только строительства храма Святой Екатерины, но и других объектов и территорий. Документ, который рассмотрела комиссия, состоит более чем из 90 страниц. В ходе обсуждений правил землепользования и застройки поступило 45 обращений от граждан и юрлиц по поводу изменения функционального назначения земельных участков. 75 правок внесла Главархитектуры. Кроме того, Росреестр попросил привести к одной территориальной зоне 1224 участка.

Идея строительства храма Святой Екатерины появилась в 2010 году, изначально планировалось разместить его на площади Труда. В 2016 году храм предложили расположить в акватории городского пруда, а позже было решено перенести объект в сквер у Театра драмы. Предполагается, что активная стройка начнется к лету, а закладку первого камня могут приурочить к Пасхе.