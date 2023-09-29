Депутаты экстренно перенесли выборы мэра Нижнего Тагила

Дату голосования за кандидатуру претендента на пост мэра Нижнего Тагила перенесли на сутки. Заседание городской думы, на котором депутаты должны определить, кто станет новым главой города, пройдёт 11 октября, на день раньше, чем планировалось. Об этом стало известно накануне, 28 сентября, перед заседанием городской думы. Перенос даты голосования обусловлен рабочими командировками депутатов.

После реформы 2018 года прямые выборы мэра были отменены и кандидатуру градоначальника стали утверждать депутаты местной думы.

«Голосование думцев по представленным кандидатурам состоится в среду, 11 октября, поскольку на 12 октября у парламентариев намечены командировки. И просто не удалось бы собрать кворум из 17 человек, то есть 2/3 депутатского корпуса. Думские заседания по четвергам — это такая историческая норма, но она нигде не закреплена, от неё можно отступить, не нарушая регламент», — рассказали в мэрии ИА «Все новости».

Напомним, что на должность главы Нижнего Тагила были зарегистрированы следующие кандидаты: генеральный директор ООО «Инвестжилстрой» Никита Ванаев из Новоуральска, действующий градоначальник Владислав Пинаев, директор местной автомойки Фёдор Трачук, начальник отдела городского хозяйства ЗАТО Свободный Андрей Мельников, председатель профсоюза Нижнетагильского завода металлических конструкций Ольга Кияткина, атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин и инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина. Стать мэром города мог любой гражданин старше 21 года. В прошлых выборах участвовали пять человек.