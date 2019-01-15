Депутат Заксобрания от Нижнего Тагила Вячеслав Погудин стал почётным гражданином Горноуральского городского округа

Звание почётного гражданина Горноуральского городского округа в 2019 году получил 67-летний депутат свердловского Заксобрания от Нижнего Тагила единоросс Вячеслав Погудин. Награждение председателя комитета по социальной политике состоялось во время торжественного собрания в ДК им. И. В. Окунева, посвящённого 54-й годовщине образования Пригородного района. В пресс-службе администрации ГГО отметили, что «при активном содействии Погудина в округе успешно реализуются проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также по поддержке жителей старшего поколения, детей и молодёжи».

Почётным ветераном ГГО стала председатель Совета ветеранов Покровской территориальной администрации Людмила Пахотина. Она принимала участие в сборе информации о погибших односельчанах для увековечивания памяти на обелисках в Молодёжном и Зональном посёлках, селе Покровское. Ещё 26 жителей ГГО получили почётные грамоты и благодарственные письма свердловского губернатора, Заксобрания, Горнозаводского управленческого округа и главы ГГО.

В мероприятии приняли участие глава округа Дмитрий Летников, председатель местной думы Владимир Доможиров, федеральный парламентарий Алексей Балыбердин, депутат Заксобрания Михаил Ершов, вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, руководители предприятий, ТОСов и общественных объединений, старосты населённых пунктов. Артисты дворца культуры после завершения торжественной части представили гостям новогоднюю концертную программу.

Напомним, в 2016 году Погудин стал абсолютным лидером в рейтинге доверия избирателей среди всех одномандатников — кандидатов в Заксобрание Свердловской области. Бывшего первого замглавы администрации Нижнего Тагила по социальным вопросам по праву можно назвать мастодонтом на местном политическом ландшафте. При этом он часто лоббирует интересы жителей города и округа при рассмотрении социально значимых вопросов на заседаниях в Заксобрании, регулярно проводит приёмы граждан.