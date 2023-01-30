Депутат ЗакСО Алексей Свалов призвал голосовать за Нижний Тагил в конкурсе по выбору столицы «Тотального диктанта»

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов в своих соцсетях призвал голосовать за Нижний Тагил в конкурсе по выбору столицы «Тотального диктанта».

«Мой родной Нижний Тагил может стать столицей “Тотального диктанта”. Сейчас на официальной площадке проекта проходит всенародное голосование, которое определит, какой город получит статус столицы 20-й по счёту Международной просветительской акции. Предлагаю каждому из вас поддержать Нижний Тагил, это отличная возможность заявить о себе на всю страну. Ведь в акции “Тотальный диктант” принимают участие сотни тысяч людей из разных стран. В прошлом году диктант написали 780 тысяч человек из 30 стран мира. Поддержим Свердловскую область!» — поделился в Telegram-канале Алексей Свалов.

Алексей Свалов родился в Нижнем Тагиле, учился в школе № 39, после окончания которой переехал в Екатеринбург. С 2017 года занимает пост начальника управления общественных связей службы генерального директора ОАО «УГМК».

Помимо нашего города, за статус главной площадки диктанта борются Калининград, Мурманск и Омск. На момент публикации Нижний Тагил лидирует, имея в активе 15 140 голосов. На втором месте Омск с 9970 голосами. У Мурманска 1915 голосов, у Калининграда — 2047.



Фото: «Тотальный диктант»



Напомним, победитель будет объявлен 2 февраля 2023 года в Ярославле на церемонии передачи статуса столицы «Тотального диктанта». В городе-победителе пройдёт ежегодный Фестиваль грамотности.

Проголосовать за Нижний Тагил можно по ссылке: totaldict.ru/voting_capital/.