Депутат Валерий Рашкин подал в суд на Мутко и требует его отставки

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обвинил Виталия Мутко в несоответствии занимаемой должности и подал в суд на чиновника «за унижение чести и достоинства страны», сообщает «Дождь».
По мнению парламентария, российские спортсмены готовятся к играм в соответствии с нормами, принятыми Олимпийским комитетом, а Мутко не принял должных мер, чтобы устранить недоразумения.
«Надо принимать решения, чтобы не было никаких сомнений в участии наших спортсменов. Мутко не принял достаточных мер на своей должности», — объяснил Рашкин.
Кроме того, депутат заявил, что Мутко унизил всю страну и поэтому должен принести извинения.
«На его месте я бы ещё 5 декабря подал в отставку», — добавил он.
На вопрос о том, что теперь ждёт российских спортсменов и что бы он сделал на их месте, Рашкин заявил, что «взял бы флаг Советского Союза и выступил под этим флагом».
Напомним, накануне Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, и временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.