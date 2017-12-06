Депутат Валерий Рашкин подал в суд на Мутко и требует его отставки

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обвинил Виталия Мутко в несоответствии занимаемой должности и подал в суд на чиновника «за унижение чести и достоинства страны», сообщает «Дождь».

По мнению парламентария, российские спортсмены готовятся к играм в соответствии с нормами, принятыми Олимпийским комитетом, а Мутко не принял должных мер, чтобы устранить недоразумения.

«Надо принимать решения, чтобы не было никаких сомнений в участии наших спортсменов. Мутко не принял достаточных мер на своей должности», — объяснил Рашкин.

Кроме того, депутат заявил, что Мутко унизил всю страну и поэтому должен принести извинения.

«На его месте я бы ещё 5 декабря подал в отставку», — добавил он.

На вопрос о том, что теперь ждёт российских спортсменов и что бы он сделал на их месте, Рашкин заявил, что «взял бы флаг Советского Союза и выступил под этим флагом».

Напомним, накануне Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, и временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.