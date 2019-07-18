Депутат Госдумы провёл «приём избирателей» в Instagram Леди Гаги

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин начал принимать жалобы от избирателей в комментариях к постам певицы Леди Гаги в соцсети Instagram, написал сам парламентарий в Facebook.

Ионин, как и многие россияне, поучаствовал в массовом комментировании постов певицы, начавшемся после того, как актёр Брэдли Купер ушёл к ней от российской модели Ирины Шейк. К удивлению депутата, после его комментария к нему начали поступать просьбы и жалобы от избирателей: народного избранника попросили вмешаться в конфликт жильцов ЖК «Калиновский» и застройщика ЛСР.

«Кто возмущался неожиданной моде россиян к общению в комментариях Instagram Леди Гага? Для общения депутата с избирателями весьма полезная оказалась функция», — шутит Ионин.

Ранее в аккаунте певицы появились сотни тысяч комментариев на русском языке — это кулинарные рецепты, гимн РФ, реклама услуг, шутки о возвращении Купера и даже просьбы перезвонить или передать за проезд. Число комментариев к последнему посту певицы перевалило за 400 тысяч, и значительная часть из них — переписка русскоговорящих людей с постсоветского пространства.