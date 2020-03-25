Депутат Госдумы предложил освободить россиян от коммуналки на время карантина

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за коронавируса, со ссылкой на предложение Власова главе Минстроя Владимиру Якушеву пишет РИА Новости.

«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — написал в обращении Власов.

По словам депутата, оплату коммуналки следовало бы отменить до окончания карантинных мер.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в конце декабря в Китае. По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 380 тысяч человек, умерло более 16 тысяч, вылечились 102 тысячи. В России по состоянию на 24 марта диагностировано 495 случаев заражения, из них 13 — в Свердловской области.

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