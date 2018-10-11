Депутат Госдумы попросил президента проверить деятельность РСА

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил президента РФ Владимира Путина санкционировать проверку в отношении Российского союза автостраховщиков (РСА) на предмет возможного укрывательства преступлений, совершённых руководителями страховых компаний в сфере ОСАГО, пишет РИА Новости.

«Прошу вас поручить правоохранительным органам проверить законность и обоснованность правовой позиции РСА на предмет возможного укрывательства преступлений, совершённых руководителями страховых компаний, которые вывели и продолжают выводить с рынка значительные денежные средства. В схожей ситуации с "Русгидро" только ваше вмешательство остановило расхищение финансовых средств компании и позволило привлечь виновных к уголовной ответственности», — пишет Лысаков.

Депутат также попросил дать поручение Счётной палате проверить обоснованность предлагаемых Министерством финансов, Банком России и РСА реформ с учётом изложенных обстоятельств, а также законность и обоснованность расходования государственных средств, выделенных на санацию компании «Росгосстрах».

Напомним, сейчас Минфин и Банк России готовят первый этап либерализации ОСАГО. ЦБ разработал проект указания, которым предлагается расширить тарифный коридор в ОСАГО, изменить систему расчёта коэффициента «бонус-малус» (КБМ) и коэффициента возраст-стаж (КВС). Законопроект Минфина предполагает отмену двух коэффициентов — территории и мощности, а также введение ряда индивидуальных для каждого водителя коэффициентов.

Ранее Лысаков обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку в сфере ОСАГО и к главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой сообщить ему, «какой период деятельности рынка ОСАГО будет предметом нового исследования» и «на каких исходных данных основаны исследования тарифов ОСАГО, с детализацией показателей».

Кроме того, депутат попросил сообщить ему, «как в ходе исследований учитываются потери, произошедшие по вине страховых компаний, в размере 24,2 миллиарда рублей, потери, произошедшие по вине компании "Росгосстрах", при расчётах убыточности рынка ОСАГО». Также Лысаков запросил у главы ЦБ информацию о том, «как учитывается при расчётах убыточности рынка ОСАГО инвестиционный доход страховых компаний и каков его размер».