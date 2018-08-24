Центробанк изменил правила оформления электронных полисов ОСАГО. ЦБ постановил, что ключ простой электронной подписи может состоять только из цифр и латинских букв.

«Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы», — цитирует Центробанк РБК.

Регулятор также установил требования к электронным копиям документов, которые клиенты е-ОСАГО загружают на сайт страховой компании, и определил, что договор со страховой компанией может вступить в силу только через три дня после его заключения. Кроме того, к одному телефонному номеру может быть привязан только один личный кабинет клиента страховой компании.

При заключении страхового договора через сайт Российского союза автостраховщиков (РСА, система гарантирования) страховщик должен контролировать «правомерность использования» данной системы, в том числе со стороны Банка России. Для этого каждый переход в систему гарантирования страховые компании будут фиксировать на своей стороне. Внесённые изменения вступят в силу по истечении десяти дней.