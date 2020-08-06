Депутат Госдумы Антон Шипулин и его семья вылечились от коронавируса

Депутат Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин и его семья вылечились от коронавирусной инфекции и в ближайшее время вернутся из Сочи домой, написал Шипулин на своей странице в Instagram.

«Наконец наша изоляция подошла к концу! Мы сдали тесты — коронавируса нет, мы все здоровы! Послезавтра собираемся вылетать домой. Поэтому сейчас успеваем отдохнуть по полной, чтобы хоть как-то компенсировать упущенное время отпуска. <...> Хочу сказать большое спасибо врачам и сотрудникам Роспотребнадзора в Сочи. Работы у них сейчас очень и очень много. Но справляются, как бы ни было трудно. Спасибо за ваш труд и самоотдачу», — написал Шипулин.

Супруга депутата Луиза Шипулина также подтвердила, что три сданных ею теста на COVID-19 показали отрицательный результат. Жена депутата переносила коронавирусную инфекцию тяжелее всех и была госпитализирована.

Напомним, о том, что депутат Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин, его жена Луиза, маленькая дочь Мира и тёща заболели коронавирусом на отдыхе в Сочи, стало известно 27 июля. Полное выздоровление семьи заняло меньше двух недель.

Ранее коронавирусом переболели депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин (лечился амбулаторно) и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, лечившийся в стационаре.