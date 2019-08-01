Депутат Госдумы Алексей Балыбердин прокомментировал ситуацию с онкобольной тагильчанкой, которой срочно нужны деньги

Депутат Государственной думы Алексей Балыбердин знает о сложной ситуации семьи Кирилловых из Нижнего Тагила. Об этом народный избранник рассказал АН «Между строк».

Напомним, 33-летней тагильчанке Оксане Кирилловой в конце мая 2019 года поставили диагноз «саркома IV степени мягких тканей правого бедра». Девушка прошла уже три курса химиотерапии в Свердловском областном онкологическом диспансере. Сколько ещё продлится лечение — неизвестно, а финансовое положение семьи очень сложное: денег нет на дорогу до Екатеринбурга, лекарства, продукты.

По словам мамы Оксаны, Татьяны Кирилловой, она обращалась за помощью в благотворительные фонды, ходила в приёмную депутата Госдумы Алексея Балыбердина. Его помощница, по словам женщины, посоветовала обратиться в АН «Между строк».

«Мама девушки приходила на приём в мою приёмную, меня не было на месте, была моя помощница. Она пересказала мне ситуацию, я видел копии документов из больницы и держу эту ситуацию на контроле. К нам приходят многие люди, и мы стараемся помочь по мере возможности», — пояснил журналисту АН «Между строк» Балыбердин.

Также депутат рассказал, что будет связываться с областным Минздравом и решать вопрос о переводе Оксаны Кирилловой из областного онкоцентра в московский.

«Насколько я знаю, была проведена не одна химиотерапия, но, со слов мамы, лечение не особо помогает. Поэтому мы хотим отправить девушку в онкоцентр в Москву для обследования. Я зарядил свою команду на это. К сожалению, это длительная процедура, а время играет не нам на руку. Вы опубликовали эту историю, думаю, тагильчане откликнутся, помогут. Совместными усилиями мы сможем решить этот вопрос», — заключил Алексей Балыбердин, добавив, что сам вчера перевёл определённую сумму на карту Татьяне Ивановне.

Если потребуется, Балыбердин готов совместно с Минздравом РФ обсудить вопрос о направлении тагильчанки в институт саркомы в Германии, который Кирилловым посоветовал сосед по койке в Свердловском онкодиспансере. Для этого, считает депутат, можно открыть официальный сбор и помогать всем городом.

Уже сейчас жители Нижнего Тагила откликнулись на беду Оксаны Кирилловой. По словам её мамы, со вчерашнего дня тагильчане начали присылать деньги, звонить и говорить слова поддержки.

«Люди звонят, пишут смс с добрыми пожеланиями, присылают деньги. Теперь я спокойна: нам есть на что ехать в Екатеринбург, чем платить за пансионат. Спасибо всем огромное! Не знаю, как вас благодарить!» — рассказала Татьяна Кириллова.

Добавим, что екатеринбургские онкологи не дают точных прогнозов по поводу болезни Оксаны. По результатам противоопухолевой терапии, которая может растянуться на год, будет приниматься решение по поводу операции. А до тех пор Оксана и Татьяна Ивановна вынуждены будут ездить в Екатеринбург раз в месяц.