Депутат гордумы Екатеринбурга заболел коронавирусом

Депутат думы Екатеринбурга, гендиректор АО «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий заболел коронавирусной инфекцией, со ссылкой на пресс-службу компании пишет Znak.com.

«У него лёгкая форма, он себя чувствует хорошо, сейчас находится на больничном», — рассказали в ЛСР.

Ранее стало известно, что утром 2 июля в больнице № 6 Екатеринбурга скончалась депутат Елена Дерягина — у неё было подозрение на коронавирус, но, по словам спикера думы Игорь Володина, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Депутаты думы Екатеринбурга обсуждают между собой, что могли заболеть и другие народные избранники и сотрудники аппарата — в частности, в одном кабинете с Дерягиной работала депутат Галина Арбузова, с ней также регулярно общалась депутат Ира Овчинникова.

«Сейчас все ждут результаты анализа Елены Евгеньевны», — сказал один из сотрудников аппарата думы.

Дерягина присутствовала на последнем заседании думы 23 июня, поэтому многие депутаты могли быть с ней в контакте, отметил вице-спикер думы Виктор Тестов. По его словам, он пока не знает о новых случаях заражения в думе, но после смерти депутата там будут думать о новых мерах безопасности, например об ограничении входа в здание.

«Дума завершила сессию и ушла на каникулы. До этого мы в целом соблюдали все меры безопасности: носили маски, соблюдали дистанцирование, часть сотрудников была на удалённом режиме работы. С момента заседания прошло больше недели, пока подозрений на COVID больше ни у кого нет, но мы держим вопрос на контроле», — сказал Тестов.

На сегодня в Свердловской области коронавирусной инфекцией заболели 13 272 человека. Выздоровели 7737 человек, скончались 107 пациентов.