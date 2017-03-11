Денис Паслер назначен и.о. гендиректора «Т Плюс»

Совет директоров «Т Плюс» (входит в состав «Реновы») назначил экс-главу правительства Свердловской области Дениса Паслера исполняющим обязанности генерального директора компании. Паслер также назначен президентом группы «Т Плюс», сообщает пресс-служба компании.

«Денис Паслер смог успешно отстроить бизнес-процессы в уральских газоснабжающих компаниях, а после – организовать эффективную системную работу правительства одного из крупнейших российских регионов – Свердловской области. Не сомневаюсь, что большой опыт государственного и корпоративного управления позволит Денису Владимировичу укрепить позиции "Т Плюс" как на территориях присутствия компании, так и на федеральном уровне. Его приход в "Т Плюс", безусловно, усилит сплочённую менеджерскую команду группы, которая во главе с Андреем Вагнером выполнила важнейшую миссию по обеспечению стабильной работы компании в нынешний осенне-зимний период», – заявил председатель Совета директоров группы компаний «Ренова» (крупнейший акционер «Т Плюс»).

Уточняется, что основными задачами Паслера в «Т Плюс» будут продвижение инициатив по совершенствованию законодательства в сфере энергетики и поиск путей снижения дебиторской задолженности.

О планах назначения Дениса Паслера и.о. гендиректора «Т Плюс» стало известно 9 марта.

До назначения в 2012 году на пост главы правительства Свердловской области Паслер работал в структурах Виктора Вексельберга, в том числе во владевшем газораспределительными сетями в регионе ЗАО «Газэкс» и связанном с ним «Екатеринбурггазе». Он дважды избирался депутатом областного парламента – в 2008 и 2011 годах, с лета 2012 года по сентябрь 2016 года возглавлял правительство Свердловской области.

Бывший президент группы «Т Плюс» Андрей Вагнер продолжит работу в качестве первого заместителя генерального директора.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»