«Ъ»: Главой «Реновы» станет экс-премьер Свердловской области Денис Паслер

Совет директоров входящей в состав «Реновы» компании «Т плюс» назначит исполняющим обязанности генерального директора председателя правительства Свердловской области в 2012-2016 годах Дениса Паслера, передаёт «Коммерсанть».

Издание отмечает, что на новом посту Паслер должен будет среди прочего увеличить показатель EBITDA на 20-25 млрд к 2020 году и «выровнять непростые отношения с регионами». Паслер «умеет работать с госорганами» и будет «кризис-менеджером» в сложившейся для компании ситуации, уточняют собеседники газеты.

По информации источников издания, Паслер – единственный кандидат, в то время как пост гендиректора компании сохранит арестованный ранее по делу о взятках властям республики Коми Борис Вайнзихер.

До назначения в 2012 году на пост главы правительства Свердловской области Денис Паслер уже работал в структурах главы «Реновы» Виктора Вексельберга, в частности, во владевшем газораспределительными сетями в регионе «Газэксе» и связанном с ним «Екатеринбурггазе».

Ранее управлявшие компанией Андрей Вагнер и Кирилл Александров вернутся на свои прежние должности – первого заместителя гендиректора и заместителя гендиректора по корпоративному управлению соответственно.

В начале февраля стало известно об аресте имущества Вайнзихера на сумму более $2,2 млн и продлении его ареста на три месяца. Другой обвиняемый по делу о взятках – совладелец «Реновы» Евгений Ольховик – также находится под стражей, ещё один бывший сотрудник «Реновы» Михаил Слободин, который на момент возбуждения дела работал гендиректором «Билайна», находится в розыске.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в сентябре 2016 года. По версии следствия, руководство «Т Плюс» и её материнской «Реновы» давало взятки руководству Коми и бывшему губернатору республики Вячеславу Гайзеру, чтобы получить право устанавливать высокие тарифы на электроэнергию и не инвестировать в электросети.

38-летний уроженец Североуральска экс-глава компании «Газэкс» Денис Паслер с лета 2012 года по сентябрь 2016-го возглавлял правительство Свердловской области. По информации Znak.com, Паслер уже готовится к переезду в Москву.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «МРСК Урала»