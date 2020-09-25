День рождения Сергея Есенина отметят в музее искусств в Нижнем Тагиле

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдёт творческий вечер, посвящённый русскому поэту Сергею Есенину. Событие приурочено к 125-летию поэта, которое отмечается 3 октября.

На поэтическом вечере (12+) можно будет послушать стихи поэта, песни в исполнении тагильских музыкантов. Также гостям представят небольшую выставку графических работ, посвящённых Сергею Есенину, из коллекции музея.

«Сергей Есенин — выдающийся поэт ХХ века. Его стихи входят в нашу жизнь с самого детства и остаются в ней на долгие годы. Есенин близок и понятен людям независимо от возраста, образования, эстетических пристрастий. Он действительно многогранен. Кого-то очаровывает его любовь к природе и всему живому, кого-то — его одухотворённое и цельное отношение к родной земле, кого-то интригует его неоднозначная личность, честность и прямота, с которой он описывает свои жизненные и душевные метания», — говорят в музее.

Поэтический вечер пройдёт в главном здании музея искусств в следующий четверг, 1 октября, в 18:00. В музее просят сообщать об участии заранее по телефону 8 (3435) 25-26-47 или в личных сообщениях в паблике во «ВКонтакте».