Дело «Седьмой студии» передано в суд

Генпрокуратура направила в суд дело «Седьмой студии», со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет «Интерфакс».

«Генеральной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Софьи Апфельбаум (директор РАМТ), Юрия Итина (гендиректор "Седьмой студии"), Алексея Малобродского (бывший директор "Гоголь-центра") и Кирилла Серебренникова», — говорится в заявлении генпрокуратуры.

Дело будет рассматривать Мещанский суд, дата слушаний пока не объявлена.

Напомним, дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было возбуждено в мае 2017 года. Его фигурантов обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановки спектаклей в рамках проекта «Платформа». Следствие оценивает ущерб в 133 миллиона рублей.

Помимо Серебренникова, Итина, Малобродского и Апфельбаум, фигурантами дела являются продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова, покинувшая Россию, и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, согласившаяся сотрудничать со следствием.

Никто из обвиняемых по делу «Седьмой студии», кроме Масляевой, свою вину не признал.