Дело об экстремистской деятельности «мэра» Нижнего Тагила и «губернатора» Свердловской области передали в суд Екатеринбурга

Ленинский районный суд Нижнего Тагила направит в Екатеринбург дело в отношении 11 жителей Нижнего Тагила и столицы региона, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества «Граждане СССР» («Союз Славянских Сил Руси»)* и участии в нём.

Главные фигуранты дела «ВРИО главы Нижнего Тагила» Пётр Афанасенко и «ВРИО главы Свердловской области РСФСР» Светлана Горина обвиняются следствием в организации экстремистской деятельности. Остальным девяти участникам судебного процесса вменяется участие в деятельности организации.

«Судом было установлено, что наиболее тяжкое преступление было совершено в Екатеринбурге, поэтому дело будет направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Это требование осуществляется согласно Уголовно-процессуальному кодексу, поэтому мы перенаправляем дело», — рассказали АН «Между строк» в Ленинском райсуде Нижнего Тагила.

В суде добавили, что у фигурантов ещё есть время на то, чтобы обжаловать это решение.

Отметим, 4 мая Зеленоградский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии «ВРИО президента СССР» Сергея Тараскина. Его признали виновным в организации деятельности общественной организации, в отношении которой было принято решение о ликвидации из-за экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

Идея о возрождении СССР пришла в голову врачу-стоматологу из Таджикистана Сергею Тараскину в 2010 году. На тот момент 48-летний лейтенант запаса объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов и мэров во всех субъектах страны. Последователи Тараскина уверены, что СССР не распался в 1991 году, а был оккупирован врагами. По их мнению, действующая власть в стране, как и все изданные ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимна. По данным правоохранительных органов, в настоящее время организация насчитывает около 150 тысяч человек по всей России.

* По решению Верховного суда Республики Коми организация «Союз Славянских Сил Руси, СССР» признана экстремистской и запрещена в РФ.