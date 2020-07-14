«Делать выводы пока рано»: Песков прокомментировал стихийные митинги из-за ареста губернатора в Хабаровске

В Хабаровске сложилась «нестандартная и эмоционально резонансная» ситуация из-за стихийных митингов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, в которой ещё предстоит разобраться администрации президента, заявил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Делать выводы] пока рано. Понятен эмоциональный посыл жителей Хабаровска и региона. Ситуация действительно нестандартная и эмоционально резонансная. Но надо понять, что здесь очень серьёзные обвинения в адрес губернатора. Нужно набраться терпения», — заявил Песков.

При этом в Кремле говорят о важности того, что митинги проходят без провокаций и эксцессов.

«С другой стороны, конечно, подобные акции, когда мы сейчас ещё находимся на выходе из эпидемии, когда она не миновала полностью, конечно, здесь нельзя исключать каких-то эпидемиологических последствий. Тут нужно быть откровенным. В этой связи можно только пожелать, чтобы люди с большим вниманием относились к себе», — отмечает пресс-секретарь.

Напомним, в Хабаровском крае уже четыре дня проходят массовые стихийные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, на которых звучат лозунги «Фургала домой!», «Путина в отставку!». Мэр города единоросс Сергей Кравчук назвал акции протеста «противозаконными и губительными».