«Давайте с главой города соберёмся и обсудим — не вопрос». Мэрия Нижнего Тагила усилит работу с молодёжью перед выборами президента

На закрытую встречу с руководителем аппарата тагильской администрации Андреем Лендой, которая была организована с целью привлечения учащейся молодёжи на выборы президента России 18 марта 2018 года, пришло чуть более 20 студентов. В аудитории Демидовского колледжа собрались художники, музыканты, дизайнеры, программисты и медики. Чиновник долгое время просил журналиста АН «Между строк» покинуть встречу, обещая дать все необходимые комментарии позже, но учащиеся учебных заведений выступили против. Напомним, ранее директорам тагильских ссузов и вузов поступила директива «в обязательном порядке» отправить двух-трёх студентов на встречу с Лендой. Чиновник, комментируя цель своей встречи со студентами и выборы президента в марте этого года, заявил, что не планирует вовлекать молодёжь в те вещи, которые ей неинтересны.

«Речь идёт не о том, чтобы вовлечь вас в участие в выборной кампании. Это можно сделать, в принудительном порядке кого-то обязать, но речь идёт о другом. Мы обратили внимание на то, что… это было видно по двум прошедшим выборным кампаниям — в 2016 и 2017 годах… что молодёжь в возрасте от 16–18 лет до 25–27 лет не является активным участником многих процессов, реализации каких-то проектов по развитию города. Ребят, давайте, скажите, что будем делать, куда двигаться, где и что строить? Что нужно сделать, чтобы вы остались жить в городе? Это позволит нам скорректировать свои планы и… вовлечь вас в процесс», — сказал Андрей Ленда, добавив, что «явка на выборах не столько принципиальна», а тагильчане «сами для себя определят, будут они участвовать в жизни страны или нет».

Большинство студентов до сегодняшней встречи с Лендой о нём самом и его деятельности ничего не знали. Учащиеся пожаловались чиновнику на плохую экологию, нехватку высших учебных заведений, хорошо оплачиваемых рабочих мест, а также зданий, где творческая молодёжь города могла бы организовывать выставки современного искусства или музыкальные концерты. В конце встречи Ленда предложил студентам вновь встретиться уже на следующей неделе, во вторник.

«Можно организовывать встречи сообществами, будь то сообщество музыкантов, художников, танцоров или, не знаю, туристов. У вас наверняка есть знакомые по интересам. Давайте с главой города соберёмся и обсудим — не вопрос. С профильными замами, министрами. Всё это возможно, но только от вас нужны конкретные предложения. Эти встречи помогут нам определять те направления, в которых необходимо двигаться», — сказал руководитель аппарата администрации города.

Сколько всего таких мероприятий в дальнейшем будет организовано, неизвестно. Чиновники мэрии надеются, что встречи со студентами помогут им найти новых лидеров общественного мнения, которые будут участвовать в реализации различных городских проектов.

«Мы столкнулись с тем, что видим периодически одни и те же лица. Поэтому я специально попросил пригласить тех, кто является неформальными лидерами, далёк от всех политических процессов, от шаблонных всех вещей», — добавил Андрей Ленда.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Согласно результатам недавнего исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), если бы выборы проходили сейчас, действующий президент Владимир Путин набрал бы 81,1% голосов, выдвинутый КПРФ Павел Грудинин — 7,6%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 4,2%. Результаты остальных кандидатов составили бы меньше 1%. Главной проблемой для администраторов выборов считается явка, низкие результаты которой могут поставить легитимность победы Владимира Путина под вопрос. Одной из задач её повышения технологи называют работу с молодёжью, симпатизирующей оппозиционеру Алексею Навальному, не допущенному на выборы ЦИКом из-за судимости по «делу Кировлеса». Политик считает недопуск противоречащим Конституции и агитирует своих сторонников объявить «переназначению Путина» бойкот. При этом выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших, в 2008 году нижний порог явки на выборах всех уровней был отменён.