«Поднять молодёжь на выборы любой ценой». Мэрия Нижнего Тагила сгоняет «хакеров, рокеров и квнщиков» на тайную встречу

Директорам средних специальных и высших учебных заведений Нижнего Тагила поступила директива «в обязательном порядке» отправить двух-трёх студентов на встречу с руководителем аппарата администрации Андреем Лендой. Цель мероприятия — привлечь учащуюся молодёжь на выборы президента России 18 марта 2018 года. Как пишет Telegram-канал «Пьяная Армата», письмо коллегам разослала директор Нижнетагильского профессионального колледжа им. Н. А. Демидова Светлана Морозова, являющаяся параллельно председателем совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования Горнозаводского управленческого округа.

«Просьба к директорам отправить от каждого техникума\колледжа\вуза в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 2-3 студентов, имеющих лидерские способности, неординарный авторитет среди молодёжи, способных повести за собой молодёжные группы, хакеров, рокеров и т.д. Просьба не посылать организованную мотивированную молодёжь, председателей студенческих советов, положительных лидеров, старост, которые уже известны в своей среде. Ответственность за СВОЕВРЕМЕННОЕ прибытие до места проведения данного мероприятия своих кандидатов возлагается на образовательное учреждение. Сопровождать студентов во время мероприятия не надо. Постаралась осветить инициативу Администрации города — поднять молодёжь на выборы любой ценой», — говорится в опубликованном в Telegram-канале документе (орф. и пункт. сохр.).

Встреча с Андреем Лендой должна состояться в понедельник, 22 января, в Демидовском колледже. Согласно письму, на ней будет обсуждаться грядущая «встреча неформалов и лидеров» с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым.

Директор Демидовского колледжа Светлана Морозова подтвердила АН «Между строк» авторство размещённого в Telegram письма, отметив, что оно для «внутреннего пользования». Связана ли инициатива с бойкотом выборов, объявленным оппозиционером Алексеем Навальным, руководитель колледжа не сообщила.

«О господи, этого ещё не хватало! Мы проговорили с Андреем Евгеньевичем [Лендой] и решили организовать такую встречу за чашкой чая. Но я только организатор, как председатель совета директоров [ссузов]. Обсуждения, за кого голосовать, не будет, только для поднятия явки, это сейчас главное. В этом ведь ничего страшного нет?» — прокомментировала АН «Между строк» Морозова.

Директор Демидовского колледжа подтвердила, что позже подобная встреча планируется с мэром Сергеем Носовым. «Обязательный порядок», по словам Морозовой, не означает принуждение студентов к встрече.

«Встреча ведь с неформалами. Имелось в виду, если они есть», — пояснила Светлана Морозова.

Директор нижнетагильского филиала УрФУ, депутат гордумы Владислав Потанин подтвердил, что получал письмо от Морозовой, но не знает, будут ли присутствовать на встрече его студенты.

«Я письмо получил и поручил подчинённым его проработать. Я не склонен политизировать наш вуз, поэтому, думаю, у нас всё будет добровольно, всё равно какие-то активисты захотят присутствовать. Но чтобы строем ходили, я этого не приветствую, так не должно быть», — прокомментировал Потанин.

Выборы президента России пройдут 18 марта, согласно результатам недавнего исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), если бы выборы проходили сейчас, действующий президент Владимир Путин набрал бы 81,1% голосов, выдвинутый КПРФ Павел Грудинин — 7,6%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 4,2%. Результаты остальных кандидатов составили бы меньше 1%. Главной проблемой для администраторов выборов считается явка, низкие результаты которой могут поставить легитимность победы Владимира Путина под вопрос. Одной из задач её повышения технологи называют работу с молодёжью, симпатизирующей оппозиционеру Алексею Навальному, не допущенному на выборы ЦИКом из-за судимости по «делу Кировлеса». Политик считает недопуск противоречащим Конституции и агитирует своих сторонников объявить «переназначению Путина» бойкот. При этом выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших, в 2008 году нижний порог явки на выборах всех уровней был отменён.