«Поднять молодёжь на выборы любой ценой». Мэрия Нижнего Тагила сгоняет «хакеров, рокеров и квнщиков» на тайную встречу

22.01.2018 12:29
«Поднять молодёжь на выборы любой ценой». Мэрия Нижнего Тагила сгоняет «хакеров, рокеров и квнщиков» на тайную встречу

Директорам средних специальных и высших учебных заведений Нижнего Тагила поступила директива «в обязательном порядке» отправить двух-трёх студентов на встречу с руководителем аппарата администрации Андреем Лендой. Цель мероприятия — привлечь учащуюся молодёжь на выборы президента России 18 марта 2018 года. Как пишет Telegram-канал «Пьяная Армата», письмо коллегам разослала директор Нижнетагильского профессионального колледжа им. Н. А. Демидова Светлана Морозова, являющаяся параллельно председателем совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования Горнозаводского управленческого округа.

 «Просьба к директорам отправить от каждого техникума\колледжа\вуза в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 2-3 студентов, имеющих лидерские способности, неординарный авторитет среди молодёжи, способных повести за собой молодёжные группы, хакеров, рокеров и т.д. Просьба не посылать организованную мотивированную молодёжь, председателей студенческих советов, положительных лидеров, старост, которые уже известны в своей среде. Ответственность за СВОЕВРЕМЕННОЕ прибытие до места проведения данного мероприятия своих кандидатов возлагается на образовательное учреждение. Сопровождать студентов во время мероприятия не надо. Постаралась осветить инициативу Администрации города поднять молодёжь на выборы любой ценой», говорится в опубликованном в Telegram-канале документе (орф. и пункт. сохр.).

Встреча с Андреем Лендой должна состояться в понедельник, 22 января, в Демидовском колледже. Согласно письму, на ней будет обсуждаться грядущая «встреча неформалов и лидеров» с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым.

Директор Демидовского колледжа Светлана Морозова подтвердила АН «Между строк» авторство размещённого в Telegram письма, отметив, что оно для «внутреннего пользования». Связана ли инициатива с бойкотом выборов, объявленным оппозиционером Алексеем Навальным, руководитель колледжа не сообщила.  

«О господи, этого ещё не хватало! Мы проговорили с Андреем Евгеньевичем [Лендой] и решили организовать такую встречу за чашкой чая. Но я только организатор, как председатель совета директоров [ссузов]. Обсуждения, за кого голосовать, не будет, только для поднятия явки, это сейчас главное. В этом ведь ничего страшного нет?» прокомментировала АН «Между строк» Морозова. 

Директор Демидовского колледжа подтвердила, что позже подобная встреча планируется с мэром Сергеем Носовым. «Обязательный порядок», по словам Морозовой, не означает принуждение студентов к встрече.

«Встреча ведь с неформалами. Имелось в виду, если они есть», пояснила Светлана Морозова. 

Директор нижнетагильского филиала УрФУ, депутат гордумы Владислав Потанин подтвердил, что получал письмо от Морозовой, но не знает, будут ли присутствовать на встрече его студенты.

«Я письмо получил и поручил подчинённым его проработать. Я не склонен политизировать наш вуз, поэтому, думаю, у нас всё будет добровольно, всё равно какие-то активисты захотят присутствовать. Но чтобы строем ходили, я этого не приветствую, так не должно быть», прокомментировал Потанин.

Выборы президента России пройдут 18 марта, согласно результатам недавнего исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), если бы выборы проходили сейчас, действующий президент Владимир Путин набрал бы 81,1% голосов, выдвинутый КПРФ Павел Грудинин — 7,6%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 4,2%. Результаты остальных кандидатов составили бы меньше 1%. Главной проблемой для администраторов выборов считается явка, низкие результаты которой могут поставить легитимность победы Владимира Путина под вопрос. Одной из задач её повышения технологи называют работу с молодёжью, симпатизирующей оппозиционеру Алексею Навальному, не допущенному на выборы ЦИКом из-за судимости по «делу Кировлеса». Политик считает недопуск противоречащим Конституции и агитирует своих сторонников объявить «переназначению Путина» бойкот. При этом выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших, в 2008 году нижний порог явки на выборах всех уровней был отменён.

Фото: 
ЕРА
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