«Давайте есть слона по частям». Глава Роскомнадзора не увидел смысла в досудебной блокировке Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил «Интерфаксу», что нет смысла просить о досудебной блокировке мессенджера Telegram. Отвечая на вопрос, что ждёт остальные мессенджеры, чиновник предложил не забегать вперёд.

«Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск... и будем ждать решения суда. Пока на этом всё... определённая последовательность действий, мы действуем последовательно. Если вы посмотрите закон, там не наше решение, мы исполняем решение другого органа», — пояснил Жаров.

Ранее, 6 апреля, Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram в связи с тем, что компания не исполнила требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений. До этого, 20 марта, Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству данных, необходимых для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых сообщений пользователей.

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости в течение 15 дней предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. В случае отказа ведомство грозило заблокировать доступ к Telegram. Срок ответа для мессенджера истёк 4 апреля.

2 апреля руководитель международной правозащитной группы «Агора», которая представляет мессенджер в судах, Павел Чиков сообщил в своём Telegram-канале, что представители мессенджера уведомили Роскомнадзор о невозможности выполнить требования ФСБ.