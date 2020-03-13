Данные о недвижимости Валентины Терешковой исчезли из Росреестра

Из Единого государственного реестра недвижимости исчезла информация о собственности депутата Госдумы Валентины Терешковой, пишет «Собеседник».

По данным издания, ей принадлежит дом площадью 700 квадратных метров и три квартиры. Одна из них находится в Гранатном переулке в «спецдоме», который построили в 70-х годах прошлого века, — его, как пишет «Собеседник», контролирует Федеральная служба охраны. Там жила дочь Леонида Брежнева Галина, бывший генсек ЦК КПСС Константин Черненко, Михаил Горбачев и другие. Терешковой в этом доме принадлежит квартира площадью 171,2 квадратных метра, её оценочная стоимость составляет около 200 миллионов рублей.

Напомним, 10 марта Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина в связи с внесением поправок в Конституцию. Это позволит ему остаться во главе государства до 2036 года.

Накануне, 12 марта, на платформе Change.org появилась петиция от имени жителей города Тутаева с требованием лишить депутата Госдумы Валентину Терешкову звания почётного гражданина города. Авторы петиции считают, что своим предложением обнулить президентские сроки Путина первая женщина-космонавт опорочила честь и достоинство граждан Тутаева.