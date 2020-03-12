Земляки Терешковой потребовали лишить первую женщину-космонавта звания почётного гражданина города

12 марта на платформе Change.org появилась петиция от имени жителей города Тутаева с требованием лишить депутата Госдумы Валентину Терешкову звания почётного гражданина города. Авторы петиции считают, что своим предложением обнулить президентские сроки Путина первая женщина-космонавт опорочила честь и достоинство граждан Тутаева. Документ адресован администрации города и района, а также «всем заинтересованным лицам».

«Валентина Терешкова 10 марта 2020 года, читая по заготовленной бумажке текст, предложила Госдуме внести поправку в Конституцию, обнуляющую сроки президентства Путина В. В. Выполнив эту свою роль, Терешкова В. В. приняла активное участие в шоу, которое некоторые люди называют “госпереворотом”», — цитирует Znak.com текст петиции.

Также авторы напомнили, что в 2018 году Терешкова проголосовала за повышение пенсионного возраста и в целом как депутат голосует за все «антинародные» законы нынешней власти.

К моменту написания заметки инициативу поддержали 1142 человека.

В Свердловской области жители города Артёмовского объявили о сборе подписей за переименование улицы Валентины Терешковой. Текст петиции, адресованной главе города Андрею Самочернову и губернатору Среднего Урала Евгению Куйвашеву, также размещён на портале Change.org.

«С большим сожалением мы констатируем, что Валентина Владимировна, хоть и не переставая быть символом успехов советской эпохи, теперь во многом олицетворяет иные ценности. Терешкова многие годы не только представляет партию "Единая Россия" в Госдуме, но и является членом Высшего совета "Единой России". Полагаем, что с учётом её нынешней активной политической деятельности имени Валентины Владимировны Терешковой, при всем уважении к её заслугам как первой советской женщины-космонавта, не следует быть увековеченным на карте нашего города», — говорится в тексте петиции.

В поддержку инициативы высказались уже 1014 человек.