«Дальневосточный гектар» стал доступен иностранцам и переселенцам без гражданства

28 марта в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства, пишет РБК. Соответствующий документ президент России Владимир Путин одобрил в декабре прошлого года. В том же месяце его в третьем, окончательном чтении поддержали в Госдуме.

Чтобы воспользоваться возможностями этого проекта, желающим достаточно будет стать участниками государственной программы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Таким образом, получить «дальневосточный гектар» переселенцы из-за рубежа с сегодняшнего дня могут ещё до оформления гражданства.

Подобная мера, как указывалось в сообщении Минвостокразвития, направлена на стабилизацию численности населения на стратегически важных для России территориях. Уточняется, что сначала участники программы получат землю в безвозмездное пользование, а после получения российского гражданства — в собственность.

Механизм бесплатного предоставления земельного участка людям, только планирующим получение гражданства России, начинает работать впервые в истории, заметил в беседе с журналистами гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. По его данным, чтобы подать заявление на получение «дальневосточного гектара», переселенцам нужно будет получить страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации России.

«Процедура подачи заявления на "дальневосточный гектар" простая и быстрая: всё происходит через интернет», — указал эксперт.

Реализация программы «Дальневосточный гектар» началась в 2016 году, на неё в Дальневосточном федеральном округе выделили около 140 млн га. К февралю 2017 года власти получили 36 тысяч заявок на бесплатное получение земли, из них было удовлетворено около 4,8 тысячи. Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в феврале 2018 года отмечал, что выделяемой государством помощи переселенцам на Дальний Восток недостаточно. При этом оценить расходы федерального бюджета на такую поддержку он тогда затруднился.