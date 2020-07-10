Cкандальный схиигумен Сергий потребовал лишить сана патриарха Кирилла

Скандальный схимонах Сергий, которого на прошлой неделе церковный суд лишил сана, заявил, что из сана должен быть извержен и глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, пишет E1.ru.

Сергий записал видеообращение, в котором также рассказал, что ещё до суда патриарх утвердил решение, которое суд примет.

«По святым отцам святейший патриарх Кирилл должен был быть извержен из сана за ростовщичество (речь идёт о банке «Пересвет», который принято называть банком РПЦ). И все те, кто знал и умалчивал о данных нарушениях, также подпадают под эти прещения. Глава церкви Христос. Святейший Патриарх — старший среди равных епископов, но он не представляет полноту власти в церкви. Церковь у нас единая, святая, соборная и апостольская, но не патриаршая. Народ не делегировал ему свои права. Высшая власть в церкви — Поместный народный Собор. Почему святейший патриарх осмелился встречаться с папой Римским и вести с ним диалог от имени всей церкви?», - спрашивает схиигумен.

Сергий также заявил, что патриарх Кирилл ещё после Восьмого Вселенского собора должен был быть извержен из сана вместе со своим окружением, в том числе с главой Екатеринбургской епархии митрополитом Кириллом.

«Что касается самосуда надо мной. Задолго до судебного разбирательства все прещения в отношении меня, схиигумена Сергия, были согласованы митрополитом Кириллом со святейшим патриархом Кириллом и им же утверждены», — добавил Сергий.

Напомним, ранее за один из роликов с проповедью Романову уже назначили штраф в 90 тысяч рублей.