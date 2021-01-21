Цирк Нижнего Тагила откроется в начале февраля после 10 месяцев карантина 

Нижнетагильский цирк откроется 6 февраля. На протяжении 10 месяцев, с конца марта, цирк был закрыт для зрителей из-за коронавирусных ограничений.

Откроется цирк программой (3+) всемирно известного цирка Филатовых, династия которых в этом году отмечает 185-летие. Народная артистка России Татьяна Филатова представит яркий спектакль с участием молодых талантливых артистов. Это шоу тагильчане должны были увидеть ещё весной 2020 года, но из-за карантина оно было перенесено. Все эти 10 месяцев артисты и почти 40 животных находились в Нижнетагильском цирке и ждали встречи со зрителями.

Как рассказали «Афише МС» в учреждении, из 1458 мест будут продаваться билеты на 700 мест — это 49% наполняемости зала. Рассаживать зрителей будут в шахматном порядке, но семьи и компании, которые пришли вместе, будут садить рядом.

Цирк Филатовых покажет всего 8 представлений. Продажа билетов уже стартовала, их можно приобрести онлайн или в кассе цирка ежедневно с 10:00 до 19:00.