Цирк Филатовых проведёт для врачей Нижнего Тагила благотворительный спектакль в благодарность за их работу 

На этой неделе в 20 цирках России пройдёт благотворительная акция «Во имя бьющихся сердец» с бесплатным показом цирковых программ для медицинских работников, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусом. Присоединится к акции и Нижнетагильский цирк.

Благотворительное представление для тагильских медиков пройдёт 12 февраля в 18:00. На тагильской арене выступит всемирно известный цирк Филатовых, артисты и животные которого больше 10 месяцев провели на карантине в Нижнем Тагиле.

«В прошлом году закрылись все учреждения культуры, в том числе цирки. Артисты и животные остались без зрителей. Спустя почти год мы открываемся, и помогли нам сделать это медицинские сотрудники: врачи, санитары, младший медицинский персонал, медсёстры. Без них мы не справились бы с этой инфекцией. Эти люди — настоящие герои. И первые спектакли в нашем цирке будут именно для медиков — тех людей, кто сделал возможным проведение этих представлений», — говорит народная артистка России художественный руководитель цирка Филатовых Татьяна Филатова.

Билеты на цирковое шоу получат более 700 медиков и их семей (по правилам Роспотребнадзора учреждения культуры могут заполнять залы только на 50 процентов. — Прим. ред.) Пригласительные будут переданы в медицинские учреждения, работающие с коронавирусной инфекцией: ЦГБ № 1, инфекционную больницу, санатории «Сосновый бор» и «Руш», а также в скорую помощь.