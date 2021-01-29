«Все воспряли духом». Репортаж из Нижнетагильского цирка, который готовится к встрече со зрителями 

За время пандемии коронавируса в Нижнетагильском цирке родились два дикобраза, медведи успели набрать лишние килограммы, а артисты и технические специалисты освоили новые профессии. О том, как цирк перенёс непростые 10 месяцев карантина и с каким настроением коллектив и животные готовятся к открытию, читайте в репортаже «Афиши МС».

В конце марта Нижнетагильский цирк, как и остальные цирки страны, закрыли для зрителей. Но за закрытыми дверями на протяжении 10 месяцев бурлила жизнь. Вместе с артистами карантин в Нижнем Тагиле переждали 15 медведей, 25 голубей, 8 собак, 7 попугаев, 4 верблюда, 4 пеликана, 4 дикобраза, одна лама и пони. За время пандемии четвероногая семья отпраздновала пополнение — у пары дикобразов родилось двое малышей. Артисты и животные продолжали репетировать, технический персонал, а это около 50 человек, поддерживал чистоту и порядок в помещениях и на манеже.

«Нам повезло, что мы оказались в это непростое время именно в этом цирке. Здесь идеальные условия как для людей, так и для животных. Мы продолжали работать всё это время, но настроение было не то, потому что ни мы, ни животные не понимали, для чего мы это всё делаем. Сегодня была первая репетиция со светом, звуком, униформой, и видно, что все стрессуют. Такой перерыв вреден для всех цирковых артистов, потому что репетиционный процесс обязательно должен выливаться во что-то», — говорит Алла Сычёва, руководитель номера «Зооотель».

По словам директора цирка Руслана Марчевского, карантин дался цирку, как и другим отраслям, непросто. Некоторым сотрудникам пришлось поработать курьерами, чтобы содержать семьи и платить ипотеку на время рабочего простоя.

«Я вам объясню, почему другие учреждения культуры открылись раньше. Вот, к примеру, чем отличается цирк от театра? В театре постоянная труппа, а у нас гастролирующая. Поэтому все 38 цирков страны должны начинать работать одновременно, чтобы артисты могли сформировать график гастролей. Второй момент — бюджетирование. Нам очень помогло министерство культуры, которое выделяло средства на кормление животных и зарплаты сотрудников, но цирки должны сами себя окупать. Поэтому на время пандемии мы очень серьёзно считали, что выгоднее: не работать или запустить программу, вложиться в рекламу, заплатить артистам и уйти в большой минус», — говорит директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский.

Вообще сотрудники цирка и артисты до последнего переживали, что зритель неохотно пойдёт на представления. Однако первые дни продаж показали, что тагильчане соскучились по цирковому искусству, поэтому количество представлений было решено увеличить с 8 до 14.

Первое после 10-месячного перерыва представление жители Нижнего Тагила увидят 6 февраля. Это будет программа цирка Филатовых (3+), которая стартовала ещё в марте 2020 года. Одним из главных номеров программы станет выступление бурых медведей. Косолапые прокатятся по арене на велосипедах и мотоциклах. А солистка медвежьего оркестра Ляля Бурая докажет, что даже у медведей есть музыкальный слух.

«За время карантина медведи не забыли трюки, но они стали чувствовать себя более расслабленно, на репетициях они никуда не торопятся. А кто-то вообще хорошо отъелся на карантине, и сейчас нужно возвращаться в форму. Животные видят разницу — репетиция это или представление. Медведи перед зрителями даже ходить по-другому начинают. Думаю, после первых представлений они воспрянут духом. 10 месяцев застоя — это непросто для всех. Даже во время войны артисты работали, чтобы поддержать боевой дух солдат. За всю историю цирка это первый раз, когда отрасль остановилась вообще», — говорит представитель знаменитой династии дрессировщик Александр Филатов.

Для безопасности зрителей все они должны быть в масках, а заполняемость зала не превысит 50%. В туалетах и коридорах уже установлены рециркуляторы воздуха и санитайзеры. Сотрудники цирка будут обрабатывать кресла, подлокотники, двери и другие поверхности после каждого представления. Также до и после шоу потоки зрителей будут организовываться так, чтобы ни на входе в зал, ни в гардеробе не было очередей. С этой же целью будут открыты не только центральные двери, но и боковые. Буфет, также из соображений безопасности, работать не будет.