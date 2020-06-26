ЦИК: Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в первый день составила 9,2%

В первый день голосования по поправкам в Конституцию явка по всей России составила 9,2%, со ссылкой на информационный центр ЦИК пишет ТАСС. За первый день проголосовали 10 000 126 человек, говорится в сообщении на экране информационного центра.

При этом на онлайн-голосовании, которое проходит в Москве и Нижегородской области, за первые сутки явка достигла 52,8%, проголосовали более 618,2 тысячи человек. Всего на электронное голосование было подано около миллиона заявок от москвичей и почти 140 тысяч от нижегородцев.

Голосование по поправкам в Конституцию продолжается с 25 июня по 1 июля, онлайн-голосование закончится 30 июня. Ключевая поправка обнуляет президентские сроки Владимира Путина и позволит ему оставаться у власти до 2036 года.