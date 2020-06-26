Явка на электронное голосование по Конституции в первый день превысила 50%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 49,51% по состоянию на 6:30 утра, сообщил в своём телеграм-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

В первый день дистанционно проголосовали более 574,1 тысячи человек, со ссылкой на данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием пишет ТАСС. Позже Венедиктов рассказал, что в начале второго дня электронного голосования явка составила уже 50,94%, проголосовали 606 тысяч зарегистрировавшихся избирателей.

Вечером 25 июня ситуационный центр Общественной палаты сообщил о 34 нарушениях, выявленных в ходе голосования, — большинство из них оказались в Бурятии и Магаданской области.

Накануне журналист Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам — на избирательном участке и на портале для электронного голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова назвали это провокацией, а полиция пригрозила уголовными статьями за двойное голосование.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня, оно будет продолжаться до 1 июля. В Москве и Нижегородской области можно проголосовать дистанционно.