ЦИК пообещал не ограничивать аккредитацию СМИ-иноагентов на выборы-2018

Центризбирком не будет ограничивать аккредитацию в информационный центр ЦИК для СМИ-иноагентов, со ссылкой на главу управления пресс-службы и информации аппарата комиссии Юлию Фелонину пишет РИА Новости.

«Мы не выставляем никаких ограничений, мы проверяем законность и чистоту всех документов. Если это СМИ, работающее на территории России, есть действующие свидетельства и действующие все документы, то они подают заявки, их все на равных условиях рассматривают… На данный момент у нас нет таких ограничений, если только мы в каждом конкретном случае смотрим каждого человека, каждый документ, каждый журналист получает персональное аккредитационное заявление», — сказала Фелонина.

Напомним, в конце января «Известия» сообщали, что деятельность СМИ, признанных на территории России иностранными агентами, может быть временно заблокирована перед выборами президента страны.